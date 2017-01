“Welcome to Woodstock” et “Émilie Jolie” au théâtre Comédia en 2017

Welcome to Woodstock

Welcome to Woodstock racontera l’histoire d’une bande d’amis d’une vingtaine d’années qui, au lendemain de mai 68, décident de partir pour le concert "événement" de Woodstock. Leur objectif "vivre sans temps mort et jouir sans entrave" pour 3 jours de musique dans une ambiance "peace and love" ! Portés par les chansons des Canned Heat, des Who, des Doors, de Janis Joplin ou encore de Jimi Hendrix, ils découvriront en chemin l’univers sexe, rock et psychédélique des années hippies.

Selon le metteur en scène Laurent Serrano (Les élans ne sont pas toujours des animaux faciles), le spectacle musical privilégiera l’interprétation avec un travail primordial de mise en scène et de direction d'acteurs sur chaque chanson. Dans plusieurs morceaux, les chanteurs-comédiens seront également amenés à s’accompagner d’une simple guitare. Welcome to Woodstock ne se veut pas un condensé de stéréotypes et mettra en scène des personnages subtils et nuancés. On devrait donc retrouver dans ce spectacle musical l’insouciance des années hippies mélangée au désenchantement de la jeunesse soixante-huitarde face aux idéaux.

Pour le moment aucune distribution n’a été annoncée, le casting est encore en cours…