Les festivités de fin d'année sont certes encore loin, mais voici déjà un bel évènement à noter d'urgence dans votre agenda. L'occasion de prévoir dès maintenant un joli moment de partage pour Noël prochain.

Pour bien finir cette année 2017, Isabelle Georges a imaginé un programme inspiré des souvenirs de son enfance et notamment de ses sorties en famille au cinéma Mac-Mahon et au théâtre du Châtelet. Elle y découvre à cette époque les grands classiques de la comédie musicale tels que Guys and Dolls, 42nd Street ou encore A Star is Born, qui continuent encore de fasciner l'artiste devenue adulte. Le spectacle promet donc de beaux instants d'émotion et de nostalgie, le tout non sans humour.

Isabelle Georges partagera avec nous ses "Madeleines de Proust" accompagnée des musiciens Gilles Barikosky (saxophone), Guillaume Naud (piano), Jérôme Sarfati (contrebasse), David Grebil (batterie) et de l'Orchestre de chambre de Paris, sous la direction de Fayçal Karoui.

Amoureux de Broadway et de comédies musicales américaines, cette soirée est pour vous, foncez !