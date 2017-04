Cécile Giroud et Yann Stotz forment un duo humouristico-chanteur et vous proposent des sketches plus ou moins classes à l'Alhambra à Paris.

Cela fait maintenant sept ans que Cécile Giroud et Yann Stotz travaillent ensemble. En plus d'avoir créer ce duo humoriste, ils ont écrit des sketches pour l'émission d'Anne Roumanoff, "Roumanoff et les garçons". Avant, chacun était passionné de musique et avait une petite carrière solo. Cécile Giroud démarre au coté de Florence Foresti et Céline Ianucci dans un trio avant de se lancer en tournée avec son spectacle en 2009. Yann Stotz quant à lui, en plus de ses spectacles d'humour ,est passé régulièrement à la télévision dans des émissions comme "La France a un incroyable talent" ou en tant que chroniqueur dans "Touche pas à mon poste", ou "Les Années bonheur".

Le duo Cécile Giroud et Yann Stotz présentent sur la scène de l'Alhambra leur nouveau spectacle. Ce n'est pas à proprement dit un spectacle d'humour. En effet, c'est un cocktail de sketches, de chansons, de parodies et d' imitations. Mais quelque soit ce qu'ils vous offrent, ils se donnent à fond ! Le sketch divertissant de "la moustache d'Albert" allie habilement la parodie des chansons humanitaires avec les imitations d'artistes connus tels que Dalida, Michel Berger et bien d'autres, alors que la chanson "Smile" de Charlie Chaplin rend hommage au cinéma de façon plus sobre et douce.

Cécile Giroud a un humour et des mimiques qui ne sont pas sans rappeler ceux de Florence Foresti, influence du trio dont elles faisaient parties. Yann Stotz incarne des crooners plus vrais que nature. Nature, pourrait d'ailleurs être le nom de leur spectacle au lieu de Classe ! , car il faut bien le dire leur humour n'est pas du plus propre mais c'est ce qui fonctionne bien.

Giroud & Stotz se démènent et embarquent le public dans chacun des univers de leurs sketches. Entre musique et humour, cette heure et quelque de spectacle conquit l'assemblée.

Découvrez la bande annonce de "Classe !" :