Critique : Véronic Dicaire éblouit avec “Voices” au Grand Rex

C'est en 2008 que sa notoriété explose en faisant la première partie de Céline Dion lors de la tournée "Taking Chances". Ses imitations sont saluées par la critique et Renée Angélil décide alors de la produire. Après de nombreux passages à Paris et dans toute la France, le premier spectacle de Veronic Dicaire "La Voix des Autres" est un succès et lui a ouvert les portes de Las Vegas pendant deux ans entre 2013 et 2015 au théâtre Jubilee du Bally's Hotel & Casino. Son nouveau show " Voices" où elle imite plus de 50 voix américaines et internationales a bluffé aussi bien le public que la critique ce qui lui a valu le titre de "Best Singer" au "Best of Las Vegas Awards 2014". Après avoir tourné en Europe en 2016, Veronic Dicaire est de retour avec son spectacle d'imitations et avec de nouvelles voix à son actif. Avant d'entamer une tournée française et de faire à nouveau les premières parties de Céline Dion en Europe, c'est sous le ciel étoilé du Grand Rex (où elle reviendra le 10 et 11 novembre cette année) que nous l'avons retrouvée pour un show à l'américaine qui a enchanté le public.

Une artiste en constante évolution

Véronic Dicaire est bien plus qu'une imitatrice, au-delà de la perfection cristalline de ses interprétations, elle utilise également son corps pour donner vie aux stars qu'elle imite ce qui rend l'exercice encore plus impressionnant. Après des spectacles avec une mise en scène assez minimaliste, on sent l'influence de Las Vegas sur "Voices" avec 4 musiciens lives et 4 danseuses qu'elle appelle amicalement ses "Voicettes". La mise en scène est beaucoup plus élaborée et dynamique que par le passé et l'on se surprendrait à penser que nous avons traversé l'Atlantique pour un soir tant le rendu est stupéfiant.