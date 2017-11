Le kit complet du petit Air rockeur

Rien n'est laissé au hasard. Le livre de 96 pages dévoile tous les secrets de la Air musique. Les dialogues pêchus et rigolos sont retranscrits précisément avec force indications de mise en scène dans des fiches de répétition pratiques à utiliser. Le CD du show de 30 minutes est intégralement joué et chanté par les vrais Airnadette (dont on entend enfin la voix !). Et pour ceux qui sont passés au tout numérique et n'ont plus de chaîne Hi-Fi, un code téléchargement permet de récupérer le tout au format MP3 sur le site de l'éditeur. Le site de l'ouvrage contient enfin plein de tutos vidéo pour apprendre les chorégraphies du spectacle et maîtriser les techniques de Air guitar, Air batterie, ou même… Air gifle !

En bonus, les bambins retrouveront aussi l'affiche du show à personnaliser, des jeux pour s'entraîner et les billets pour le spectacle à découper et à distribuer à leur public. Tout pour devenir les dignes successeurs des six meilleurs air rockeurs français !