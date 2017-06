La première cérémonie des Trophées de la Comédie Musicale a eu lieu le 18 juin 2017 au Théâtre Trévise avec une centaine d'artistes, producteurs et membres d'équipes créatives réunis pour célébrer et récompenser la comédie musicale. On vous emmène dans les coulisses de la création de cet événement exceptionnel.

Début 2017, l'association bénévole des Trophées de la Comédie Musicale prenait vie suite à un acte fondateur réunissant les entités MusicalAvenue, Kryzensha, Broadway à Paris, Musidrama, Regard en coulisse et enfin Patrick Niedo, historien et spécialiste des comédies musicales. Tous ont eu à cœur de se serrer les coudes pour lancer un projet au service de la comédie musicale, cet art vivant encore trop méconnu voire décrié. Leur objectif ? Promouvoir et récompenser ceux qui contribuent à l'essor de ce genre musical, dans le cadre d'une cérémonie annuelle à l'instar des Molières ou des Tony Awards.

Une cérémonie montée en un temps record avec des moyens très limités... mais avec une passion débordante !

Sans ressources financières au démarrage, le projet s'est structuré autour d'un dossier solide constitué par les 15 membres fondateurs du Comité des Trophées de la Comédie Musicale. C'est suite à une campagne de crowdfunding que l'enthousiasme du public a pu être mesuré autour de cette cérémonie : le montant minimum requis pour lancer véritablement le projet a en effet été atteint en moins de 24 heures, un record ! C'est par la suite que la campagne de financement public a été élargie pour permettre aux organisateurs de voir plus grand à travers l'organisation d'une cérémonie filmée au Théâtre Trévise. Des sponsors se sont d'ailleurs manifestés pour soutenir le projet, notamment l'Agence Drama Paris et Music Theatre International Europe.

Avant cela, des ateliers de travail ont eu lieu pour caractériser les 16 catégories des Trophées de la Comédie Musicale , définir des critères d'éligibilité (plus de 400 spectacles musicaux ont ainsi été retenus !) et mettre en place un dispositif de sélection des votants pour assurer la crédibilité et le sérieux du processus de vote (cf. liste complète sur le site officiel des Trophées de la Comédie Musicale). La confidentialité des résultats a d'ailleurs été soigneusement respectée y compris au sein de l'équipe organisatrice, dont la plupart ont découvert le palmarès le jour J (y compris Guillaume Bertrand, l'attaché de presse des Trophées de la Comédie Musicale) dévoilé par Anaïs Delva et Andy Cocq, les parrains de cette première édition.

Campagne de communication, fabrication des trophées, organisation du tournage avec les équipes techniques et artistiques, contribution des maquilleurs et répétitions des musiciens de l'Orchestre Musidrama, préparation du "catering", montage vidéo avec la société CaptaVidéo, organisation d'un cocktail avec les nommés et lauréats... tout était coordonné pour que rien ne soit oublié, dans la limite bien sûr des moyens et ressources disponibles par l'équipe de bénévoles des Trophées de la Comédie Musicale.

Un tournage pour la première édition, la suite avec d'autres ambitions ?

La mobilisation et la reconnaissance des artistes, producteurs et membres d'équipes créatives témoignées lors du tournage, lors du cocktail de gala mais aussi par le public suite à la diffusion de la cérémonie ont d'ores et déjà conforté les 15 membres fondateurs des Trophées de la Comédie Musicale de poursuivre leur entreprise et surtout d'aller plus loin avec des ambitions et une détermination décuplées. L'un des objectifs annoncés serait bien sûr de faire en mai-juin 2018 une cérémonie en présence de tous les nommés ainsi que des membres du public, si possible avec retransmission télévisée.

Cette première édition - aussi modeste soit-elle - a sans aucun doute fait déclic et permis de fédérer de nombreux acteurs qui œuvrent pour la réussite et l'avenir de la comédie musicale. Entre exigence et bienveillance, les Trophées de la Comédie Musicale ont quoiqu'il en soit déjà réussi leur pari en 2017 en mettant en lumière la diversité et la qualité des spectacles proposés en France. "Broadway, here we come !"

A suivre sur MusicalAvenue : un dossier sur les coulisses du tournage, avec photos à l'appui !