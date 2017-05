“Le Rouge et le Noir” de retour à Paris à partir du 15 novembre 2017

Le succès surprise de "l'Opéra Rock"

Plus d'une dizaine de comédies musicales ont été dévoilées à la rentrée 2016, ce qui n'avait encore jamais été vu dans le monde du spectacle. Malheureusement cette trop forte concurrence a eu raison de bon nombre d'entres elle qui ont dû annuler certaines représentations ou brader leurs places pour remplir les salles. Le Rouge et le Noir a réussi à tirer son épingle du jeu en proposant un spectacle innovant non exempt de défauts mais qui a su trouver son public grâce à une équipe créative efficace et de bonnes chansons. La dernière représentation a d'ailleurs été diffusée intégralement et en direct sur les réseaux sociaux pour fêter l'évènement.