Studio International : les stages de comédie musicale de février 2017

Les vacances de février approchent à grand pas et vous avez envie de chanter, danser et jouer la comédie ?

Le Studio International propose des stages de comédie musicale pour tous les âges du 6 au 10 février puis du 13 au 17 février 2017 avec des intervenants qui ne vous laisseront pas indifférents. Avec en premier lieu Corentin Mazot, qui jouait le rôle principal de Johnny dans Dirty Dancing : il assurera l'animation d'un stage du 6 au 10 février de 10h à 17h aux côtés de David Eguren (Le Voyage Extraordinaire de Jules Verne) sur Dirty Dancing.

Des stages pour tous les âges et niveaux !

Claire Pérot sera elle associée à Sofia Nait pour animer un stage du 13 au 17 février de 10h à 17h sur Cabaret, spectacle dans lequel elle tenait le premier rôle de Sally Bowles en 2006 puis 2011.

Enfin, les plus jeunes peuvent également s'inscrire pour un stage "Il était une fois" dont les cours se dérouleront du lundi au vendredi de 10h à 12h30 avec Sophie Faguin (Mickey et le Magicien à Disneyland Paris) et Mélodie Delcutieux, du 6 au 10 février et/ou du 13 au 17 février 2017.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du Studio International !

Stages de comédie musicale du 6 au 10 février et du 13 au 17 février 2017

Pour plus d'informations et inscriptions : 09 81 79 38 58

contact@lestudiointernational. com

Au Studio International Vanina Mareschal

16 rue de l'Espérance

75013 Paris