Pharaons, grands prêtres, amours impossibles et courses en char... et si l’Egypte antique renaissait devant nos yeux le temps d’une soirée exceptionnelle ?

C’est le pari fou que Plácido Domingo se proposera de relever sous nos yeux ébahis le 23 septembre 2017, afin de célébrer les 50 ans de sa carrière hors-norme. Référence absolue en terme de musique classique, le maestro, chanteur et chef d’orchestre espagnol, aujourd’hui directeur général de l’Opéra de Los Angeles, s’offre en effet une pièce de choix : Aïda, opéra majeur et chef-d’oeuvre de Guiseppe Verdi, créé en 1871 au Caire.

Plácido Domingo le confie volontiers, « cela a toujours été un rêve de mettre une fois en scène le grand, le très grand Opéra. J’apprécie énormément le public français et me réjouis particulièrement de jouer à Paris ».

Une production monumentale au service d’un opéra pharaonique

Voilà ce que promet cette représentation exceptionnelle au Stade de France, rendez-vous incontournable au coeur d’une tournée des stades à travers l’Europe. Un évènement spectaculaire dans un espace culte, investi par 800 acteurs, des chevaux, des chars de combat, des écrans géants, des décors somptueux et une scène de 85 mètres de large. Le défi que le maestro se propose de relever est de taille : enthousiasmer et mobiliser un public large et friand de comédies musicales et autres spectacles « grand format », tout en convaincant les fins connaisseurs d’opéra qui lui sont fidèles depuis tant d’années.

Au programme donc, un spectacle d’un niveau artistique et musical unique, une technique impeccable, le tout servi par une ingénierie du son qui s’annonce exceptionnelle... que de belles choses en perspective !

Découvrez la bande-annonce en vidéo :