“Annie” la comédie musicale, à l’Opéra Comique les 23 et 24 juin

Après dix ans de piano et de chant dans mon enfance, c’est le jazz, à travers les classiques de Gershwin et Porter, qui me conduit à la comédie musicale. Mon premier voyage à New York en 2000 est une révélation, et depuis je ne manque jamais une occasion d’aller dans les théâtres de Broadway ou du West End. Parallèlement à mon métier de médecin, je rejoins Musical Avenue en 2015 avec beaucoup de plaisir.