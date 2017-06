Des nouvelles de “Grease – Le Musical”, bientôt au Théâtre Mogador

Le 31 mai dernier, l’équipe a publié sur la page Facebook de la comédie musicale le premier enregistrement de la troupe : il s’agit de "You’re The One that I Want". Et si cette vidéo, simple succession de photos sur l’enregistrement en question, ne vous avait convaincu, le tout dernier teaser diffusé le 15 juin est bien plus engageant ! Présentant l’ensemble des comédiens dans des mises en scène délicieusement rétro, sur un medley de toutes nos chansons préférées de Grease, cette dernière vidéo nous met l’eau à la bouche.