“Les Divalala” de retour à Paris et en tournée jusqu’en 2018

Ayant étudié le piano très jeune, j'ai très vite été bercé par le chant, la danse et le théâtre. Actuellement adjoint à la direction de casting pour des jeux TV, je conjugue ma passion pour les musicals avec le monde de Disney et les Escape Rooms. Mon amour pour Broadway et le West End où je vais régulièrement m'a amené à rejoindre Musical Avenue en 2016. Ravi de faire partie de cette belle équipe et de partager avec vous mes coups de gueule et coups de cœur musicaux de Paris à New-York en passant par Londres.