"Gimme Gimme Gimme!", "Money, Money, Money", ou encore "The Winner Takes It All", nombreuses sont les chansons d'ABBA que nous connaissons par cœur même sans savoir vu la comédie musicale ou le film. Imaginez des centaines de personnes reprenant tous ensemble ces paroles incontournables. C'est l'expérience qui vous sera proposée le 7 septembre au Grand Rex de Paris (à noter qu'il ne s'agit pas de la grande salle de 2800 places mais de la salle 2 d'une capacité d'environs 500 personnes). Fini les solos de salle de bains, laissez vous emporter dans l'euphorie communicative de ce karaoké géant sans avoir honte de déranger vos voisins ! Vous pourrez même pousser le vice jusqu'au bout en vous déguisant en "Dancing Queen" pour célébrer les plus grands tubes du groupe suédois. Alors que la comédie musicale (ayant débuté à Londres en 1999, en 2001 à Broadway et en 2010 à Paris entre autres) enchante toujours le monde entier, la franchise Mamma Mia! a encore de beaux jours devant elle grâce au film sorti en 2008 et l'annonce d'une suite au cinéma.

Ce nouveau type de soirée ne peux que fédérer un nouveau public et faire revivre les grands classiques du cinéma musical d'une façon inédite. Alors si vous voulez entonner vos tubes préférés entre amis ou en famille, réservez vos billets avant le 7 septembre. "Thank You For The Music" l' Écran Pop et en attendant nous vous laissons spéculer sur les projections à venir...

Retrouvez la bande annonce de Mamma Mia!