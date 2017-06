Comment improviser une chanson complète à partir d’un seul mot ? Comment créer spontanément un vrai numéro d’ensemble, avec sa chorégraphie ? Comment construire une vraie comédie musicale du style "Broadway" en temps réel ? Voilà les 3 questions clés auxquelles la troupe de New, la comédie musicale improvisée viendra répondre lors d'un stage organisé le 26 juin prochain à Paris. Ils partageront leurs outils et techniques et témoigneront sur leur expérience de l'improvisation.