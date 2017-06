Les Franglaises refont leur “Viens-Retour” à la rentrée à Bobino !

Lauréats du Trophée de la revue musicale à la toute première cérémonique des Trophées de la Comédie Musicale, Les Franglaises enchaînent les succès et prolongent leur nouveau spectacle Le Viens-Retour mais avec de petites surprises à la clé.



Du Molière au Trophée



Voila plusieurs années maintenant que cette bande d'amis complètement déjantée traduit mot pour mot de l'anglais au français les plus grands tubes musicaux des dernières décennies. Derrière ce concept pouvant paraître simpliste et répétitif se cache un spectacle millimétré et hilarant qui a conquis un large public mais également la critique. Preuve en est qu'ils ont reçu le Molière du théâtre musical en 2015 et plus récemment le Trophée de la revue musicale à l'issue de la nouvelle cérémonie des Trophées de la Comédie Musicale récompensant les meilleurs spectacles musicaux de la saison qui vient de se terminer.