Cette création originale de Vanessa Varon débutera le 14 octobre les mercredis, samedis et dimanches à 14h00. On y retrouvera une mise en scène d'Éric Théobald et des musiques de Pierre Grad. Vous pouvez d'ailleurs écouter ou télécharger les morceaux du spectacle depuis le 22 septembre sur internet. Côté distribution c'est Marion Belhamou, Sophie Girardon, Baptiste Juge et Clément Rafferty qui se chargeront de faire vivre la magie sur scène pour vous et vos petits bambins. Rendez-vous donc très prochainement à la Pépinière Théâtre de Paris pour découvrir cette nouveauté musicale de la rentrée 2017 !



"Chut...Mes lunettes ont un secret !" de Vanessa Varon



Du 14 octobre 2017 au 7 janvier 2018 à La Pépinière Théâtre 75002 Paris

Mise en scène : Éric Théobald ; Musique : Pierre Grad

Avec : Marion Belhamou, Sophie Girardon, Baptiste Juge et Clément Rafferty