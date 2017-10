“Les Parapluies de Cherbourg” en tournée à partir du 15 décembre 2017

Sortez vos parapluies ! Dès le 15 décembre prochain, la célèbre comédie musicale Les Parapluies de Cherbourg sillonnera les routes de France et de Belgique dans une adaptation proposée par la compagnie de théâtre musical belge Ars Lyrica.

A l'époque, ce fut une révolution cinématographique qui suscita autant de critiques que de louanges. En produisant le film musical Les Parapluies de Cherbourg en 1964, le réalisateur Jacques Demy avait en effet réussi le pari de n'insérer dans son œuvre que des dialogues chantés, le tout sur fond de choix esthétiques audacieux. Auréolé d'une Palme d'Or à Cannes l'année de sa sortie, le long-métrage mettait à l'honneur Catherine Deneuve dans l'un de ses tous premiers rôles d'envergure mais aussi et surtout la partition de Michel Legrand, dont les notes résonnent aujourd'hui encore dans toutes les mémoires et qui a engendré de nombreuses adaptations scéniques, de Paris en passant par New York.

Une histoire d'amour intemporelle

Le film raconte l'histoire de Madame Emery, propriétaire d'une boutique de parapluies à Cherbourg, et de sa fille de 17 ans, Geneviève. Cette dernière tombe follement amoureuse de Guy, un mécanicien dont la situation sociale déplaît fortement à la mère de la jeune fille. Les deux amants continueront néanmoins à vivre leur passion jusqu'à ce qu'un beau jour de 1957, Guy soit appelé pour faire son service militaire en Algérie. Malgré leur promesse d'amour éternel, les chemins des deux amants finiront inéluctablement par se séparer…

Après avoir notamment produit Un Violon sur le toit en 2016, c'est sur cette histoire d'amour torturée et intemporelle que la compagnie de théâtre musical belge Ars Lyrica a décidé de se pencher, sous la houlette du metteur en scène Emmanuel Dell'Erba. Lequel a assuré que pour cette nouvelle adaptation des Parapluies de Cherbourg, la modernité se mêlerait au respect de l'atmosphère à la fois grave et fantaisiste ainsi qu'à l'ambiance visuelle originale du long-métrage grâce, entre autres, à des séquences vidéo pré-enregistrées.

Entre la France et la Belgique

Cette version scénique du film Les Parapluies de Cherbourg partira sur les routes de Belgique et de France dès le 15 décembre prochain, avec un passage au PBA de Charleroi du 15 au 17 décembre 2017, à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège le 20 décembre 2017, à l'Opéra de Reims les 12 et 13 janvier 2018, au Colisée de Roubaix le 22 février 2018, et enfin au Pin Galant de Mérignac les 27 et 28 mars 2018.

Côté distribution, on retrouvera Camille Nicolas dans le rôle de Geneviève, et Gaétan Borg (Avenue Q ; Les Funambules) dans celui de Guy. De leur côté, Jasmine Roy et Marie-Catherine Baclin incarneront Mme Emery, tandis que Grégory Benchenafi (Mistinguett, reine des années folles) se glissera dans la peau de Roland Cassard et Julie Wingens dans celle de Madeleine. Enfin, Pati Helen-Kent jouera le rôle d'Elise, et Franck Vincent celui de M. Dubourg & Aubin. Le tout sous la direction de Patrick Leterme pour Candide Orchestra, accompagné de 13 artistes lyriques, 5 danseurs choristes et 19 musiciens. De belles émotions en perspective !

