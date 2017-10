« La Clef de Gaia » au Théâtre des Mathurins à Paris

C’était un de nos coups de cœur du festival off d’Avignon cet été : la Clef de Gaia revient à Paris au Théâtre des Mathurins jusqu’à fin décembre.

Dans notre critique de cet été, nous évoquions la poésie qui nous avait séduite dans ce spectacle où Lina Lamara (La revanche d’une blonde, Kid Manoir) réalise une véritable performance émotionnelle, touchant son public en plein cœur. Sous une tente berbère avec quelques accessoires directement venus du pays : un décor simple et efficace, le public se trouve transporté en Algérie, dans la famille de Lina, surnommée Gaia par sa grand-mère. C’est justement la propre histoire de sa grand-mère que vient nous conter ici l’artiste, et celle de ses souvenirs d’enfance. Dans cette histoire touchante et poétique, la petite Gaia se retrouve confrontée à différentes cultures, entre l’Algérie, la France et même l’Amérique qui pointe le bout de son nez. La musique, ou plutôt les musiques, accompagnent Gaia à toutes les phases de sa vie. Lina Lamara chante sa vie et ses rêves à un public conquis, accompagnée sur scène par Pierre Delaup à la guitare.

Ne ratez pas ce doux voyage qui ne peut laisser personne indifférent.

La Clef de Gaia - Théâtre des Mathurins, Paris 75008

les jeudi, vendredi et samedi jusqu'au 30 décembre 2017

Mise en Scène : Cristos Mitropoulos ; Lumières : Maxime Roger ; Décor : Christian Courcelles ; Compositions : Lina Lamara ; Arrangements guitare : Pierre Delaup

Avec : Lina Lamara

Guitare : Pierre Delaup