Les Jingle Belles célèbrent à nouveau la Magie de Noël cette année !

Pour ne pas louper cet évènement annuel, rendez-vous à la Comédie Nation entre le 9 et le 22 décembre pour chanter tous ensemble tel Mariah Carey "All I Want for Christmas is You" et humer la bonne odeur du sapin de Noël fraichement décoré autour d'un piano.

Les Jingle Belles présentent Christmas Cheer (La Magie de Noël)

Les 9,10,16 et 17 Décembre à 16h30, les 13 et 20 décembre à 14h30 et le 22 décembre a 20h

à la Comédie Nation

77 Rue de Montreuil 75011 Paris

Avec : Devon Graves, Lexie Kendrick et Lauren Van Kempen