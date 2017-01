Musical Avenue vous offre 10 invitations afin d'assister à une représentation de Gutenberg ! Le Musical qui joue les prolongations au Sentier des Halles jusqu'au 1er mars.

Vous n'êtes toujours pas allés applaudir l'un de nos coups de cœur de la saison ? Nous vous offrons la possibilité d'assister à une représentation de Gutenberg ! Le Musical, succès du festival Off d'Avignon en 2015 à l'affiche du Sentier des Halles depuis le mois de septembre.

"Sam et Max, deux jeunes rêveurs idéalistes, cherchent un producteur pour le spectacle épique qu'ils viennent d'écrire : Gutenberg ! Le musical.

Maladroits et géniaux, ils vous offrent, presque malgré eux, une véritable performance jouant une vingtaine de personnages, accompagnés d'un pianiste et de plein de casquettes, chacune symbolisant un personnage. Il suffisait d'y penser.

À travers leur récit, pas tout à fait historique, mais absolument réjouissant, Sam et Max nous livrent une belle histoire sur le dépassement de soi et l'accomplissement personnel. Les deux amis s'affirment jusqu'à imprimer en nous le pouvoir de nos rêves."

Afin de gagner une invitation pour découvrir cette adaptation française d'un spectacle déjanté du Off-Broadway, rien de plus simple : inscrivez-vous à au moins un des comptes MusicalAvenue sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter ou Instagram) puis envoyez un e-mail contenant vos nom, prénom, adresse e-mail à l'adresse concours@musicalavenue.fr avant le mardi 31 janvier à 12h00.

Les gagnants seront désignés par tirage au sort et seront prévenus par e-mail de leur gain. Ils et elles auront le bonheur de remporter 1 invitation pour Gutenberg ! Le Musical entre le 31 janvier et le 8 février, à retirer le jour J au théâtre. Pour les malchanceux, il restera toujours la possibilité de réserver vos places sur Fnac.com.

Bonne chance à toutes et à tous !

Le règlement du concours est disponible en cliquant ici

Gutenberg ! Le musical

de Scott Brown et Anthony King

Adaptation française de Baptiste Delval

Tous les mardis et mercredis à 21h30

Au Sentier des Halles

50 rue d’aboukir

75002 Paris

Mise en scène : Nicolas Guilleminot, assisté de Stéphanie Robert. Chorégraphie : Johan Nus, Scénographie : Cécilia Delestre. Direction musicale et piano : Sébastien Ménard

Avec Philippe d’Avilla et Sébastien Valter