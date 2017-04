Critique : “Carousel” à l’English National Opera à Londres

Une interprétation qui touche la perfection

Tout comme il l'avait fait pour les deux précédentes comédies musicales, l’ENO affiche des grands noms pour interpréter les rôles de Carousel. Alfie Boe (Jean Valjean dans le 25e anniversaire des Misérables à l’O2 Arena) et Katherine Jenkins (connue pour être numéro 1 des ventes d'album en Grande Bretagne avec du chant lyrique) incarnent Billy Bigelow et Julie Jordan avec un jeu tout à fait juste et des voix plus que parfaites. Il en est de même pour le couple secondaire interprété par Alex Young (Show Boat) pour le rôle de Carrie Pipperidge et l’impressionnant ténor Gavin Spokes (Guys and Dolls) dans le rôle de Mister Snow. Brenda Edwards (Chicago ; Carmen Jones) dans le rôle de Nettie Fowler marque également les esprits en interprétant le hit de Carousel "You’ll never walk alone".

A la direction musicale, c’est David Charles Abell, un habitué de la fosse du Théâtre du Châtelet qui est à la tête d’un orchestre de plus de 40 musiciens, dans une fosse d’orchestre en configuration de salle d’opéra, c’est à dire totalement découverte, qui opère un véritable régal pour les oreilles.

L’ensemble est également très nombreux sur scène, ce qui apporte une grande différence avec la production qui avait lieu au Théâtre du Châtelet en 2013. Les numéros d’ensemble tels "June Is Bustin", "All Over" ou encore le chœur d’hommes "Blow High, Blow Low" prennent une toute autre dimension absolument hypnotisante.