Vocalistes virevoltants

On ne sait pas trop à quoi s'attendre lorsque la troupe nous annonce d'un air solennel que nous allons entendre une succession de chants germaniques et que nous devrions nous abstenir de tout applaudissements. C'est alors que petit à petit les membres de ce quintette étonnant se mettent à sortir de leurs habits sombres pour colorer la salle de chansons bien plus entraînantes.

Les "Cinq de Cœur", c'est avant tout une harmonie parfaite au diapason avec une complicité qui fait plaisir à voir. Pendant près d'une heure et demi on se laisse emporter dans ce récital imprévu qui, entre classiques allemands et tubes internationaux, arrive toujours à nous surprendre. On retiendra une interprétation particulièrement enflammée de "Feeling good" de Nina Simone ainsi que sur le sulfureux " I Put a Spell on You". Vous voyagerez "Sans contrefaçon" à "Bicyclette" à "Mexico" car "Avec le temps" tout va bien. A l'instar des "Voca People" ou des "Franglaises", les "Cinq de Cœur" ont cette bonne énergie communicative qui vous fait sortir de la salle avec un sourire sur le visage et des beaux souvenirs pleins les oreilles. Une découverte qui vaut le détour et qui tombe à pic sans vous laisser sur le carreau, alors n'hésitez pas !

