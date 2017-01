Les artistes sont tous très polyvalents. A la fois danseurs et acrobates, ils réalisent des numéros plus impressionnants les uns que les autres. Toutes les figures s’enchaînent avec une très grande technicité et ne laissent qu’une marge de manœuvre très mince dans certains numéros de voltige. Aussi, nous excuserons bien volontiers quelques réceptions hasardeuses immédiatement ré-exécutées à la perfection pour notre plus grand plaisir et soulagement !