Critique : “OdinO” transforme Bobino en Orchestre symphonique

Y'en aura pour tout le monde !

Lorsque le rideau se lève devant l'impressionnant orchestre composé d'une vingtaine de musiciens, on ne se doute pas encore que la prochaine heure et demie sera un festival de musiques plus ou moins connues et de tous les styles. Le jeune Sylvain Audinovski prend sa passion très à cœur et devient le professeur de musique que l'on aurait tous aimé avoir.