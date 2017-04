“OdinO” réinvente l’orchestre symphonique à Bobino dès le 19 janvier

Sylvain Audinovski : un chef d'orchestre à part



Le jeune Sylvain découvre très jeune sa passion pour la musique en commençant le violon à 9 ans. Il crée à 18 ans un petit orchestre avec 13 copains dans son lycée et devient par défaut le chef d'orchestre car personne ne veut diriger. C'est alors les prémices d'Odino car il commence déjà a vouloir mélanger le pop et le classique pour un concept original. Il intègre un peu plus tard la classe du célèbre pianiste Jean-François Zygel et devient triple lauréat du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, rien que ça !