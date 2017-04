Deux saisons après Flashdance au Théâtre du Gymnase, les productions Cheyenne ont décidé de proposer au public l'adaptation scénique d'un autre film culte : Priscilla : Folle du Désert. Ce film australien de 1994 suivant trois Drag Queens en plein ''road trip'' dans le désert se prêtait facilement à une adaptation en comédie smusicale. Ce fut chose faite en 2006, d'abord dans son pays natal, puis à Londres (on se souvient encore de l'immense chaussure pailletée sur le marquis du Palace Theatre) et à Broadway. Depuis le spectacle a fait le tour du monde, de Milan à Tokyo en passant par Madrid. C'est au final tout naturel de voir une production se jouer à Paris.

''It's Raining Men''

Les stars de ce spectacle sont bien sur les trois Drag Queens. Ici pas de ''star cast'' comme on a pu avoir sur Flashdance avec Priscilla Betti, mais trois artistes que l'on a l'habitude de voir dans les théâtres parisiens. En tête Laurent Ban (Hair ; Zorro) qui va se glisser dans le rôle de l'attachant Dick/Mitzi, qui est à l'origine du voyage. On retrouve David Alexis en plein grand écart artistique, qui devra passer du vieux Fagin d'Oliver Twist à la flamboyante Bernadette, ainsi que Jimmy Bourcereau, que l'on a déjà pu voir dans Flashdance, dans le rôle de Bradley/Felicia le benjamin un peu irritant de la troupe.

''Girls Just Wanna Have Fun''

Si dans le film les numéros musicaux sont en play back, dans le spectacle ils sont interprétés par les ''Divas''. D'habitude au nombre de trois, elles seront cinq sur la scène du Casino de Paris. Elles seront interprétées par Amalya Dellepierre (Swinging Life ; The Voice saison 1), Kania Allard (Sister Act ; Flashdance), Ana Ka (Le Bal des Vampires ; The Voice saison 5), Sofia Mountassir (Love Circus ; Aladin le Musical) et Stacey King (The Voice saison 3).

Parmi les seconds rôles on retrouve Alice Lyn (Avenue Q) dans le rôle de Cynthia (et ses célèbres balles de ping pong), Corinne Puget (Arrête de pleurer Pénélope) dans le rôle de Marion ainsi que celui de première assistante à la mise en scène et Fabrice de la Villehervé (Flashdance ; Irma la Douce) dans le rôle de Bob. Le rôle de Benji sera interprété en alternance par quatre jeunes garçons, Luka Quinn, Nino Magnier, Alexandre Furet et Aramis Delamare.

Les membres de l'ensemble sont : Alexia Degremont, Celia Ruiz, Cindy Cayrasso, Claude Cormier, Delphine Attal Gelle, Jennifer Abad Garcia, Jerôme Zerbi, Ludovic Alvernhe, Mehdi Mamine, Melina Mariale, Pierre Antoine Brunet, Priscilla Villa, Thorian J. de Decker et Yvonnick Muller.

La première aura lieu le 25 février au Casino de Paris, avec pour patienter un single du spectacle qui sortira le 13 janvier avant la sortie d'un album le 24 février.

Priscilla, folle du désert , de Stéphane Elliott et Allan Scott

Au Casino de Paris à partir du 25 février 2017

16 rue de Clichy

75009 Paris

Production : Cheyenne Productions ; Adaptation et mise en scène : Philippe Hersen ; Chorégraphies : Jaclyn Spencer ; Direction musicale : Damien Silvert et Laurent Bertaud

Avec : David Alexis, Laurent Ban, Jimmy Bourcereau, Amalya Dellepierre, Kania Allard, Anna Ka, Sofia Mountassir, Stacey King, Alice Lyn, Corinne Puget, Fabrice de la Villehervé, Luka Quinn, Nino Magnier, Alexandre Furet, Aramis Delamare, Alexia Degremont, Celia Ruiz, Cindy Cayrasso, Claude Cormier, Delphine Attal Gelle, Jennifer Abad Garcia, Jerôme Zerbi, Ludovic Alvernhe, Mehdi Mamine, Melina Mariale, Pierre Antoine Brunet, Priscilla Villa, Thorian J. de Decker, Yvonnick Muller.