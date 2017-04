Le 17 décembre dernier, à l’occasion d’un showcase évènement, les 45 choristes ont été réunis pour la première fois en public en plein cœur de la Gare de Lyon à Paris. Accompagnés au piano, les enfants ont interprété de nombreux chants de Noël pour les personnes présentes dans la gare. Une belle surprise que l’on a pu suivre en direct sur la page Facebook de TF1, partenaire du spectacle. C'est un véritable succès pour cette opération puisque la vidéo a été vue plus de 1,15 millions de fois ! Ceux qui n’ont pas eu la chance d’assister au showcase ont pu retrouver sur la page Facebook et la chaîne Youtube du spectacle une vidéo 360° (réalisée par l'agence Yes We Stream) pour vivre l’expérience comme s’ils y étaient.