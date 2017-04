“Piano Furioso (Opus 2)” à La Comédie Saint-Martin le 23 janvier

Un piano, les plus grandes oeuvres du répertoire classique (mais pas que !), et un musicien à l’humour aussi prononcé que son accent : tels sont les ingrédients de Piano Furioso [Opus 2].

Pianiste virtuose, chanteur lyrique habitué des comédies musicales (Cats ; Hair ; Les Misérables,...) et homme de spectacle touche-à-tout s’auto-qualifiant volontiers de « saltimbanque », Gilles Ramade nous revient dès le 23 janvier 2017 à La Comédie Saint-Martin avec un second « one gamme show » : Piano Furioso [Opus 2].

Son but avoué ? Rire avec nous de ses galères de musicien, de l’apprentissage laborieux du solfège et de ses interminables gammes, des nuits fiévreuses au piano-bar, bref, de la vie d’artiste. Et en musique s’il vous plait ! Beethoven, Mozart mais aussi Ray Charles... que du beau monde en perspective.

Succès au Festival Off d’Avignon

Présenté à la dernière édition du Festival Off d’Avignon, ce spectacle semble avoir déjà conquis les 10 000 spectateurs qui s’y sont pressés. Mis en scène par Jérémy Ferrari, Piano Furioso [Opus 2] promet d’être drôle et rafraichissant, le tout au son mélodieux d’un piano... aussi frappé que son pianiste ! On a hâte d’y être.