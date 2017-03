Critique : “Jersey Boys” au Palace à Paris jusqu’au 30 avril 2017

Nous n'avions pas boudé notre plaisir lors de la première venue de cette production italienne de Jersey Boys à la rentrée dernière. Nous y sommes donc retournés pour son retour, en une version adaptée en français.

Chacun leur tour, Tommy, Bob, Nick et Frankie, les quatre principaux garçons du groupe, narrent l'histoire de Frankie Valli et les Four Seasons. Entre les différents musiciens et chanteurs qui ont intégré puis quitté le groupe, les déboires musicaux et financiers, le chemin des Jersey Boys est semé d'embuches et rempli de péripéties.



C'est la même production que la version en italien aux Folies Bergère d'octobre dernier qui est actuellement au Palace. On y retrouve la même mise en scène et les décors inspirés par West Side Story, plutôt identiques à ce qui se fait dans le West-End et à Broadway. C'est également le cas pour les lumières et les chorégraphies, le spectacle a donc fait ses preuves outre-manche, outre-atlantique et ce qui est présenté actuellement au Palace est un spectacle de qualité.