Après le très musical Believe l'année dernière, la compagnie "Holiday on Ice" est de retour avec Time, un voyage sur la glace aux sons des tubes d'hier et d'aujourd'hui.



Un air de Las Vegas à Paris



Cela fait plus de 70 ans que les spectacles "Holiday on Ice" existent. Le premier fut créé en 1943 et nommé ainsi car il eut lieu pendant une semaine durant les vacances de Noël. Le titre restera le même mais il y aura toujours un mot pour présenter chaque années les nouveautés. Pas moins de cinq records du monde sont enregistrés par le "Guiness World Records" dont le spectacle sur glace le plus vu dans le monde avec plus de 320 millions de spectateurs. "Holiday on Ice" c'est également 28 800 costumes différents, 5000 km² de glace et 14 médaillé(e)s olympiques qui ont foulés la patinoire pendant ces 7 décennies.