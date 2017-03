Critique : “Kiki – Le Montparnasse des Années Folles” à l’Essaïon

L'histoire musicale émouvante et haute en couleur de Kiki de Montparnasse, icône des Années Folles

À l’aube des années 1920, une jeune provinciale traîne sa misère dans les rues de Paris. Trouvant de quoi se loger et se nourrir au jour le jour, au fil des saisons et de petits boulots qui ne lui conviennent pas, Alice Ernestine Prin (c’est son nom) en vient à fréquenter le milieu artistique des modernes de l’Ecole de Paris, entre dadaïstes et surréalistes, Montparnos et Montmartrois. Modèle, puis muse, amante et artiste elle-même, Alice devient Kiki, Reine de Montparnasse et icône sacrée de toute une époque : celle des Années Folles et du triomphe de l’avant-garde artistique parisienne. Soutine, Modigliani, Kiesling, Mendjizki, Utrillo, Foujita, Man Ray, Cocteau, Hemingway... tous seront ses amis et l’accompagneront dans une vie romanesque à la Zola, entre gloire, misère, triomphes nocturnes et addiction au « ça qu’est bon ».