Critique : “Saturday Night Fever” embrase le Palais des Sports

Pour les chansons, c'est le rôle du "Trio" composé de Nevedya, Flo Malley (D.I.S.C.O ; Salut Les Copains) et Stephan Rizon (The Voice saison 1) qui offrent de belles harmonies créées par Vincent Heden (Irma La Douce ; L'Opéra de Quat'sous). Ces chanteurs ont la tâche d'accompagner la plupart des moments dansés. En effet, même si la majorité des chansons sont chantées en live par le trio sur la bande son, certaines sont les versions de l'album tribute, comme "Night Fever" interprété par Kylie Minogue.

En plus de ces trois chanteurs, on retrouve accompagnant les chœurs ou interprétant même des solos, le DJ Monty, alias Gwendal Marimoutou (Résiste ; The Voice saison 3) énergique comme jamais, et Vinicius Temmerman (Next Thing You Know ; Hercule dans une histoire à la grecque) qui campe un Bobby sincère. On retrouve également la sublime Fanny Fourquez (D.I.S.C.O ; Salut Les Copains) en Annette, qui signe une très jolie version sans artifice de "If I Can't Have You".