Critique : “The Life” à la Southwark Playhouse de Londres

Un spectacle sans vulgarité

Il n'y a rien de vulgaire ni de mauvais goût dans ce spectacle, meme si Disney ne risque pas d'en faire un film. Même les costumes parfois osés de Maddy Ross-Masson et Debbie Bennet sont toujours teintés d'humour.

La distribution, nombreuse pour la Southwark Playhouse, est excellente. Aux côtés du couple vedette de T'Shan Williams (The Book Of Mormon) et David Albury (Exposure The Musical) dans les rôles de Queen et Fleetwood, on retiendra John Addison (The Phantom Of The Opera ; Les Miserables) dans le rôle de Joe, sorte de maître de cérémonie auquel revient la meilleure chanson "Use What You Got". La merveilleuse Sharon D.Clarke (We Will Rock You ; Ghost The Musical), reprend le rôle de Sonja, la prostituée vieillissante, immortalisée à Broadway par la grande Lillias White (actuellement à Londres dans The Joint Is Jumping). Son "showstopping" solo "The Oldest Profession " est un des nombreux joyaux de cette partition foisonnante dominant un livret qui peut-être bénéficierait de quelques coupures.