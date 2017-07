Critique : “The Wind in the Willows” au Palladium à Londres

Un musical grand format

Bien que le musical soit écrit essentiellement pour de jeunes enfants (probablement de 6 à 12 ans), le format d'un musical pour adulte est conservé avec un spectacle d'une durée de 2 heures 30 avec entracte, une immense salle (le London Palladium), une distribution très nombreuse sur scène, et un orchestre constitué de 18 musiciens. La musique et les paroles sont signées Stiles and Drewe, deux auteurs dont le succès est grandissant dans le West End et à Broadway.

Spécialisés dans les musicals pour un jeune public, après avoir commencé par des adaptations de Peter Pan ou Les Trois Petits Cochons, leur premier grand succès n'est autre que Mary Poppins, pour lequel les auteurs ont écrit les chansons rajoutées et les orchestrations des chansons existantes dans le film. Plus récemment, les auteurs ont connu un grand succès dans le West End avec Half a Sixpence, un musical créé en 1963 que Stiles et Drew ont revisité à leur propre façon pour une version modernisée en 2016 qui se joue encore actuellement au Noel Coward Theatre.

Leur style musical, et notamment les harmonies des ensembles, se reconnaît bien dans Mary Poppins, Half a Sixpence et ce nouveau Wind in the Willows. Celui-ci nous a fait passer un moment musical très plaisant, en dépit d'une histoire un peu trop légère, avec de très nombreux numéros musicaux, allant des balades à des sonorités plus rock pour certains numéros d'ensemble.

La mise en scène ne nous a pas non plus laissés indifférents avec des éléments de décor réussis, et un final qui met des étincelles dans les yeux de tous les enfants présents dans la salle. On peut sembler déçus des costumes au premier abord : pas de grands masques, de grandes perruques ou de marionnettes articulées à la façon du Roi Lion, mais des petites oreilles qu'on croirait sorties d'un parc d'attraction, et une petite touche de maquillage sur le nez. Finalement, cela souligne le côté enfantin du musical, ce qui aide à garder un ton de simplicité et d'humour.

Stiles et Drew nous offrent donc là un spectacle de très haute qualité pour un très jeune public qui semble être tenu en haleine du début à la fin.

The Wind in the Willows

Au London Palladium

Livret : Julian Fellowes, adapté de Kenneth Grahame ; Paroles et musique : George Stiles, Anthony Drewe