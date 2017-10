Critique : “Virage à droite” au Café de la Gare

Avec un sens de la dérision généreux, les quatre interprètes enchaînent des reprises aux titres sans équivoque tels que "La France est aux Français", "Il était syndiqué", "Ma salope à moi", "Vendéen, mon fils"…

On se délecte des improbables "Réussir sa vie" (le tube de Bernard Tapie) ou "Patrons d'entreprises", hymne catastrophique aux PME–PMI signé par un certain Jean-Claude Daigle.

L'hilarité nous gagne lorsque retentit le célèbre "Ma liberté de penser" de Florent Pagny, réinterprété sur un ton dramatiquement emphatique, contrasté par un accent provençal de toute beauté.

Bien évidemment, le spectacle réserve une place de choix au parangon de la chanson réac qu'est Michel Sardou, saint patron des chansons racistes et mysogines auquel un medley tout entier et une surprise chatoyante sont consacrés.

Rire du pire

Ce spectacle au concept très amusant (dans la droite lignée des manifs de droite et du collectif L'Humour de Droite) bénéficie en outre d'enchaînements humoristiques écrits avec talent.

Nicolas Barcchus, Stef !, Gilles Roucaute, Lucas Lemauff et Patrick Laviosa s'en donnent à cœur-joie ! Tous aussi bons chanteurs que musiciens, ils nous font le plaisir de s'accompagner en direct à la guitare, la basse, le clavier, l'harmonica, la flûte à bec, ou encore aux "percussions approximatives"…

L'humour potache est au rendez-vous, mais le résultat est parfois un peu brouillon quand la caricature se fait grossière et que les délires des interprètes s'envolent dans tous les sens – même si c'est souvent à droite. Voilà l'unique et petit revers de la médaille à la belle énergie d'une troupe d'artistes qui, sur scène, s'amusent comme des gosses à faire rire un public conquis.

Dans la morosité ambiante, qui nous rappelle quotidiennement que l'expression réactionnaire de ce patrimoine Républicain est aussi un peu de notre identité nationale, qu'il est bon de se moquer des enculés de droite et de leurs chansons !