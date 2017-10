Critique : “Jésus – de Nazareth à Jérusalem” au Palais des Sports

Un spectacle sans relief ni grand intérêt

Le point le plus négatif du spectacle est indubitablement la partie théâtrale. Les dialogues sont extrêmement pauvres et d’une platitude souvent consternante, et font davantage penser à une mauvaise lecture lors d'un cours de catéchisme qu’à un spectacle dans l’une des salles les plus prestigieuses de Paris. Et, s’ils chantent bien, les artistes sur scène ont pour la plupart beaucoup de progrès à faire en termes de jeu scénique. À l’exception de Solal (Mozart l'Opéra Rock ; Adam et Eve : la Seconde Chance) et de Jeff Broussoux (Oliver Twist ; Le Magicien d'Oz), globalement crédibles dans leurs rôles de Ponce Pilate et Caïphe, tous surjouent, oublient parfois leur texte et manquent assez cruellement de justesse et de profondeur par rapport au thème abordé. Quant à l’humour que tentent d’insuffler au spectacle les personnages de Mathieu et des deux sbires de Caïphe, il est d’une lourdeur et d’une maladresse peu communes.

Les transitions entre les scènes manquent souvent de logique narrative, comme avec l’enchaînement sans transition de l’annonce de la décapitation de Jean-Baptiste et la chanson de Marie-Madeleine “Toi qui nous as appris l’amour”, où cette dernière implore Jésus de “vivre un jour et de [se] reposer dans [ses] bras”. De plus, certaines scènes se voulant profondes et poignantes se révèlent tout simplement lourdes, comme la scène de la crucifixion, longue à en devenir source de malaise et consistant en un Jésus titubant, traînant sa croix d’un bout à l’autre de la scène puis à travers tout le public pendant cinq bonnes minutes, sur un morceau instrumental extrêmement répétitif et, à force, oppressant. Le tout sous les flashs crépitants d’une bonne partie du public… public qui, il faut bien le noter, manque assez cruellement de savoir-vivre au théâtre. D’un bout à l’autre du spectacle, une véritable marée d’écrans de smartphones à la luminosité réglée au maximum se dresse à chaque fois que Jésus lève les bras, que Jésus s’agenouille, que Jésus embrasse Marie, que Jésus rompt le pain, que Jésus porte sa croix, que Jésus chante…

Les chansons, si elles ne sont pas mauvaises, sont en général assez plates, et il est très dur de ne pas faire le parallèle avec Les Dix Commandements : “Mon frère” devient “Mon père”, “L’envie d’aimer” devient “Aimons-nous les uns les autres”, et c’est reparti pour un tour, simplement en un peu moins bien.