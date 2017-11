Critique : “Les Goguettes en Trio mais à quatre” au Théâtre Trévise

Les Goguettes en trio mais à quatre sont de retour au Théâtre Trévise pour un spectacle sous le signe de la chanson et de l'humour.

Mais qu'est-ce qu'une goguette ? C'est une chanson dont les paroles sont modifiées par le trio, quatuor pardon, pour coller à l'actualité. Vous avez tous sûrement déjà essayé de faire ce type d'exercice pour un anniversaire ou un mariage. Ici Aurélien Merle, Valentin Vander et Stan font l'exploit de créer un spectacle de plus d'une heure avec des goguettes plus hilarantes les unes que les autres. Leur sujet de prédilection ? La politique bien sûr, et personne n'est épargné ! De l'ancien Président de la République, à l'actuel, en passant par le premier ministre.