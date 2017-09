Depuis le 23 septembre, le Studio Hébertot accueille un spectacle musical pas comme les autres : Je les signe tous, mis en scène par Mathilde et Colombe Barsacq, spécialiste du Chansigne (expression de la chanson en Langue des Signes).

À l'origine de ce spectacle, une volonté de partager avec tous et pour tous : entendants, malentendants et sourds, à l'aide de la puissance bouleversante du Chansigne et de la LSF (Langue des Signes Française).

Sur scène, deux artistes raconteront - à leur façon - la même histoire, celle de Mathilde ("The Voice" saison 4) et de Maylis, artiste sourde, deux passionnées en quête de bonheur et de liberté à travers la musique, qu'on l'entende avec les oreilles ou les yeux. Aventures, mésaventures, amour, espoir, ... Je les signe tous promet de toucher les spectateurs en plein coeur.

Crédit photos : Christine Coquilleau

Je les signe tous

Du 23 septembre 2017 au 6 janvier 2018

Tous les samedis à 17:00 au Studio Hébertot

78 bis boulevard des Batignolles, 75017 PARIS



Avec : Mathilde, Maylis Balyan et Vladimir Medail