Après avoir conquis le public parisien avec leurs spectacles tels que La Petite fille aux allumettes et Raiponce et le Prince Aventurier, Julien Salvia et Ludovic-Alexandre Vidal annoncent leur projet de la rentrée 2017 avec Double D Productions.

Le duo Salvia & Vidal renoue avec un de leur premier auteur adapté en comédie musicale, dix ans après Le Prince et Le Pauvre, ils choisissent de nouveau un roman de Mark Twain : "Les Aventures de Tom Sawyer". Ce jeune orphelin vivant à St Peterburg, aux Etats-Unis sur le bord du fleuve Mississipi, est élevé par sa tante, Polly. Il s'entoure d'autres enfants Huckleberry Finn et Joe Harper avec lesquels il va faire les quatre cents coups.

Les auditions libres sont maintenant lancées pour trouver les interprètes qui incarneront un ou plusieurs des huit personnages, vous trouverez les informations nécessaires ici. Ce spectacle sera produit par Double D Productions (Hansel et Gretel ; Kid Manoir 2 - La Malédiction du Pharaon), la société qui avait déjà collaboré avec Julien Salvia et Ludovic-Alexandre Vidal pour Le Prince et le pauvre, et plus récemment pour La Petite fille aux allumettes. Les Aventures de Tom Sawyer sera mis en scène par David Rozen (La Petite fille aux allumettes ; Aladdin - Faites un voeu) et sera présenté sur des planches parisiennes à partir de la rentrée 2017.

Les Aventures de Tom Sawyer , de Julien Salvia et Ludovic-Alexandre Vidal

À la rentrée 2017 à Paris

Mise en scène : David Rozen