Un classique de la comédie musicale américaine à Paris !

Diffusées à la radio, les nombreuses chansons du show sont devenues des tubes et ont ainsi contribué à faire de Hair une tornade médiatique. Ce sont donc les célèbres titres, "Aquarius", "Ain’t got No" ou encore "Let The Sun Shine In" que les élèves de l’école Atelier Juliette Moltes interpréteront en avril prochain à Paris.

Reconnue par la profession, l’école atelier Juliette Moltes propose une formation professionnelle complète aux comédiens et chanteurs débutants ou confirmés avec des cours inspirés de l’Actor's studio. Une technique qui, depuis plus de 50 ans, a fait ses preuves auprès des plus grands acteurs internationaux.