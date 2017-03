Le manoir de “La Famille Addams” au Palace de Paris à la rentrée

D'un palace à un manoir il n'y a pas grand chose. La preuve, la macabre famille Addams s'apprête à prendre ses appartements au théâtre du Palace à Paris à partir du 15 septembre.

A-t-on vraiment besoin de vous présenter la fameuse famille Addams?

Les parents, follement amoureux et intenses : Gomez et Morticia Addams. Les enfants, tortionnaires aux allures innocentes : Mercredi et Pugsley. L'oncle, simplet : Fétide, la grand-mère loufoque, et sans oublier le majordome, créature énigmatique : Lurch.

Tous ces personnages lugubres hantent leur manoir, et lorsqu'ils vont recevoir la visite d'une famille "normale" (voire extrêmement optimiste) dans leur antre, la cohabitation va être mouvementée.

Cette famille totalement morbide a été à l'origine créée par Charles Addams pour une bande-dessinée. Cette dernière a ensuite inspirée une série télé diffusée en 1964 aux Etats-Unis et un peu plus de vingt ans après en France, pour apparaître sur grand écran en 1991 avec Christina Ricci dans le rôle de Mercredi et Anjelica Houston (Smash) dans celui de Morticia Addams. Un second volet "Les Valeurs de la famille Addams" est sorti en 1993.

La comédie musicale en France huit ans après sa création

Tout cela avant d'être finalement adapté en comédie musicale en 2009 par Marshall Brickman et Rick Elice, le duo à l'origine de Jersey Boys. Aux paroles et musiques on retrouve Andrew Lippa (You're a Good Man, Charlie Brown ; Big Fish). Après des essais à Chicago, la comédie musicale, plus proche de la bande-dessinée que de la série ou des films, a ouvert le 08 avril 2010 au Lunt-Fontanne Theatre à Broadway. Bebe Neuwirth, connue pour ses rôles dans A Chorus Line et Sweet Charity qui lui ont valu tous deux un Tony Award, incarnait alors Morticia et Gomez n'était autre que Nathan Lane (Guy And Dolls ; The Producers).



Lorenzo Vitali et sa boîte de production italienne, Teatro Nuovo, adapte La Famille Addams - La comédie musicale à partir du 15 septembre à Paris au Théâtre du Palace, après avoir proposé sur ces mêmes planches l'adaptation en français de Jersey Boys. Les derniers tours d'auditions sont actuellement en cours et orchestrés par le metteur en scène Ned Grudjic. Ce dernier a déjà mis en scène la version de l'ECM (Ecole de Comédie Musicale) en 2012, on espère cependant ne pas retrouver sur scène uniquement des élèves actuels ou anciens de l'ECM et découvrir une production un peu mieux ficelée que pour Shrek. Mais en tant que fans de La Famille Addams, on attend avec impatience cette rentrée !

Découvrez la bande-annonce du spectacle "La Famille Addams" :