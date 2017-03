Dans environ 2 mois, un remake du film Dirty Dancing sera diffusé aux Etats-Unis avec Abigail Breslin (Scream Queens) et Colt Prattes (Rock of Ages).



Il y a tout juste un an, nous vous annoncions que Nicole Scherzinger (Cats) rejoignait la distribution de ce téléfilm de 3 heures qui s'annonce fort intéressante. La production a en effet enrôlé Andy Blankenbuehler (Hamilton) pour chorégraphier cette adaptation qui reprendra bien sûr les numéros de danse emblématiques du film d'origine avec Jennifer Grey et Patrick Swayze. L'affiche qui vient d'être dévoilée rend d'ailleurs hommage à la version originale.

De nouveaux numéros musicaux ont également été ajoutés, sans que nous sachions s'ils ont été "empruntés" à la version scénique de Dirty Dancing ou s'ils ont été créés de toute part. Il s'agirait quoiqu'il en soit d'une comédie musicale et non plus d'un "simple" film musical qui sera diffusé le e 24 mai aux Etats-Unis sur la chaîne ABC.

On a pas fini d'entendre parler de Dirty Dancing puisqu'en France, des rumeurs annoncent le retour de la version spectacle de 2015-2016 avec quelques dates parisiennes et une tournée. La billeterie ouvrirait le 4 avril, à surveiller donc !

Dirty Dancing, de Lionsgate

Le 24 mai 2017 sur ABC Televisions

Réalisation : Wayne Blair ; Chorégraphies : Andy Blankenbuehler et Luis Salgado ; Scénario : Jessica Scharzer ; Musiques : Adam Anders et Peer Astrom

Avec : Debra Messing, Bruce Greenwood, Nicole Scherzinger, Sarah Hyland, Katey Sagal, and Billy Dee Williams.