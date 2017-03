Ces quelques notes ont bercés votre enfance et peut-être celles de vos enfants, retrouvez 80 ans de chefs-d’œuvre Disney au Grand Rex de Paris le samedi 10 mars 2018.

Il faut retourner au mois de novembre 2011 où le chanteur Stanislas avait dirigé un orchestre dans La Symphonie des Grands Classiques au Grand Rex avec quelques chanteurs pour interpréter les plus belles mélodies des dessins animés de Walt Disney. Pour accompagner ce bel orchestre, l'écran géant du Grand Rex projetait à l'unisson les extraits des plus beaux moments de ces œuvres désormais classiques.



Il semble que ce nouveau concert Tale as Old As Time suive les pas de celui proposé par Stanislas il y a 6 ans maintenant même si la présence des plus récents "La Reine des Neiges", "Raiponce" ou "La Princesse et la Grenouille" sera fort probable et bienvenue. Il ne reste plus qu'a espérer la venue d'invités particulier pour interpréter certaines chansons comme cela a pu être le cas à l'étranger. Nous ne pouvons que souhaiter ré-entendre la talentueuse Manon Taris (La Belle et la Bête) pour nous interpréter Belle à nouveau ou encore Maéva Méline (Mozart l'Opéra-Rock), voix officielle de "Raiponce". Pour le plus grand plaisir des plus jeunes, et peut être un peu moins celui de leurs parents, Anaïs Delva viendra peut-être entonner l'inoubliable "Libérée, Délivrée" comme elle avait pu le faire lors du ciné-concert de "La Reine des Neiges" l'année dernière.

Que vous soyez fan de l'univers Disney ou non, il est sur que cette soirée au Grand Rex en compagnie de plus de 80 musiciens promet à nouveau un beau moment de musique pour petits et grands.

Retrouvez la bande annonce de "Disney en Concert"