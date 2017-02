L’EPCM organise une Journée Portes Ouvertes le samedi 11 mars 2017

Former les talents de la comédie musicale de demain

Avec l’AICOM (Académie Internationale de Comédie Musicale) et l’ECM (Ecole de Comédie Musicale de Paris), l’EPCM compte depuis 2013 au rang des écoles proposant des formations professionnalisantes en danse, chant, technique vocale et théâtre aux jeunes artistes passionnés de comédie musicale. Avec des professeurs tels que Martin Ysebaert (chorégraphe pour Roméo et Juliette, Belles, Belles, Belles et Dirty Dancing, danseur-chanteur dans Cats et Evita) et Laurent Mercou (Directeur pédagogique et fondateur de l’école, coach vocal pour le spectacle malheureusement annulé Le Fantôme de l’Opéra), l’école se donne pour mission de former les interprètes de demain et d'en faire de véritables "triple threats" accomplis.