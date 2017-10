Inspirés des "Musical Theater labs" à New York, Mozaïk lance à partir d'octobre le 1er incubateur de théâtre musical en France. À la fois organisation de soutien à la création et plateforme de rencontres pour artistes de tous horizons, ce collectif a pour ambition de briser les frontières des arts de la scène et de créer des spectacles originaux de théâtre musical.

Dans tous les domaines d'activités, les "incubateurs" fleurissent dans le monde entier : il faut dire que ces structures d'accompagnement pour la création et le développement de projets apportent méthodes et ressources pour aider des entrepreneurs à aller jusqu'au bout de leurs idées.

Porté par une équipe de jeunes producteurs et artistes issus de formations variées (école de commerce, d’ingénieur, de conservatoires ou d’écoles d’art), le collectif Mozaïk s'inscrit dans un écosystème autour du théâtre musical qui paraît de plus en plus dynamique en France. Une très bonne nouvelle pour le milieu !

Mozaïk, incubateur de théâtre musical

Candidatures pour les artistes - créateurs (compositeurs, librettistes, chorégraphes, paroliers, etc...) ouvertes sur www.collectifmozaik.fr. Journées portes ouvertes pour rencontrer l’équipe et visiter leur local les 13, 14 et 15 octobre aux Usines Chapal au 2 rue Marcelin Berthelot à Montreuil