Quatre passionnés de comédie musicale proposent “Une virée à Broadway”

Née de l'amour fou de quatre artistes pour la comédie musicale, Une virée à Broadway, qui se jouera les 2 et 4 septembre prochains au Théâtre de Nesle à Paris, tentera d'embarquer les spectateurs dans un voyage à travers les morceaux cultes des plus grands musicals de la Grosse Pomme.

« Un gros dessert sur lequel nous avons ajouté des couches de gourmandises au fur et à mesure » C'est en ces termes que les artistes d'Une virée à Broadway décrivent leur spectacle, qui sera à l'affiche du Théâtre de Nesle à Paris les 2 et 4 septembre prochains dans le cadre du Festival 789. C'est surtout l'histoire d'une rencontre entre quatre passionnés de musicals anglo-saxons, à savoir Claire Losser, Véronique Mounié, Vianney Ledieu et Simon Legendre. Tous ont fait leurs armes dans des conservatoires ou des cursus en comédie musicale et arts de la scène en Île-de-France, et tous ont depuis participé à des spectacles musicaux dans leurs villes respectives, soit sur scène, soit dans l'ombre à l'écriture ou à la composition.

Genèse d'un hommage aux musicals

L'idée du spectacle a germé il y a un peu plus d'un an suite à une demande de la Mairie de la ville d'Herblay, d'où est originaire Simon Legendre. Au départ, la commande qui lui avait été faite était un tour de chant sur le thème des comédies musicales pour une simple soirée piano-bar. Puis, au fur et à mesure des idées et des ajouts de chacun, est née une véritable revue améliorée avec du chant et de la comédie. L'histoire d'Une virée à Broadway, dont la mise en scène est signée Marie Dubois, est celle de quatre amis en vacances à New York qui effectuent un véritable voyage initiatique sur les traces des comédies musicales américaines, depuis leur âge d'or jusqu'à la mouvance actuelle.

De Singing in the rain à West Side Story en passant par Les Misérables, Wicked, Avenue Q et The Book of Mormon, tout y passe ou presque au travers d'adaptations originales en français (certains titres cultes ont néanmoins été conservés dans la langue de Shakespeare afin de ne pas heurter les puristes), de polyphonies ou encore de medleys a capella. L'occasion pour le public parisien de découvrir ou de redécouvrir des morceaux qui ont fait les beaux jours de Broadway, grâce à un véritable hommage aux comédies musicales anglo-saxonnes sur fond d'une histoire d'amitié pas si fictive que ça... Embarquement immédiat pour un voyage tout en musique !

Crédit affiche : Baptiste Mounié

Une virée à Broadway

Au Théâtre de Nesle les 2 et 4 septembre 2017

8 Rue de Nesle, 75006 Paris

Avec : Claire Losser, Véronique Mounié, Vianney Ledieu et Simon Legendre.

Mise en scène : Marie Dubois ; Arrangements vocaux : Vianney Ledieu ; Adaptations françaises : Simon Legendre.