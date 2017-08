L’EPCM organise ses auditions d’entrée le 2 septembre prochain

Avez-vous toujours rêvé de brûler les planches et de vous former auprès de professionnels de la comédie musicale, comme Martin Ysebaert (chorégraphe pour Roméo et Juliette ; Belles, Belles, Belles et Dirty Dancing, danseur-chanteur dans Cats et Evita) ou Frédéric Baptiste (metteur en scène de Cabaret et Zorro) ? C'est le moment de vous lancer : l’EPCM, Ecole Professionnelle de Comédie Musicale, ouvre ses auditions pour intégrer sa cinquième promotion dès l’automne 2017 !