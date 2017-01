“Tous en scène” contre la Sclérose en Plaques le 9 janvier en concert

Depuis 2003, l'association "Tous en Scène" composée de bénévoles organise des concerts avec le soutien d'artistes au profit de la recherche contre la sclérose en plaques.

Le 9 janvier prochain, c'est à Noisy-le-Grand qu'une quinzaine d'artistes emmenés par Cécilia Cara et Grégory Baquet (qui se sont connus sur la comédie musicale Roméo et Juliette) vont se réunir pour offrir au public une jolie soirée en chansons. Philippe D'Avilla (Gutenberg, le musical), Pablo Villafranca (Les Dix Commandements) ou encore Mikelangelo Loconte (Timéo) seront de l'aventure.

Les fonds seront reversés pour la recherche contre cette maladie terrible qui touche le système nerveux, les nerfs optiques et la moelle épinière, et se manifeste par des symptômes très variables (engourdissement d'un membre, troubles de la vision, sensations de décharge électrique dans le dos, etc.).

Une bien jolie initiative à saluer et à encourager en réservant vos places tout de suite à l'adresse tousenscenenoisy2017@gmail.com !