Annonce d’auditions : “Bô” par Giuliano Peparini

Le chorégraphe Giuliano Peparini prépare un spectacle pour lequel des auditions se tiendront début octobre pour un workshop au Studio Calentito 134 à Paris.

Bô

On ne sait pas encore grand chose sur Bô, seulement que c'est une comédie musicale pour sept personnes sur des chorégraphies de Giuliano Peparini et des musiques de Catherine Lara, au nouveau théâtre parisien, le 13e Art. Giuliano Peparini est un chorégraphe italien de renom, jury dans l’émission "La France a un Incroyable Talent" en 2015, il a également mis en scène et chorégraphié 1789 - Les Amants de la Bastille, et La Légende du Roi Arthur. Outre-Atlantique, il est à l'origine, avec Maksim Chmerkovskiy ("Dancing With The Stars" US), des chorégraphies du spectacle Le Rêve qui se joue depuis 2005 à Las Vegas au Wynn. Ce spectacle permanent n'est pas sans rappeler les shows que peut fournir le Cirque du Soleil. Giuliano Peparini est de retour en France pour créer un spectacle de danse hors du commun, peut-être au niveau du Rêve.

Avis d'auditions

Recherche danseurs hors du commun. Se présenter au :Studio CALENTITO 134 (Blanca Li) - Immeuble Métropole 19 - 134-140 rue d'Aubervilliers - 75019 Paris



7 octobre 2017 :

10h-11h inscription femmes

11h-15h audition femmes

13h-14h inscription hommes

15h-19h audition hommes

8 octobre 2017

11h-19h Call back - Workshop

Bô,

Au Théâtre du 13e Art

Centre Commercial Italie 2 - 75013

Musiques : Catherine Lara ; Chorégraphies : Giuliano Peparini