Après la belle réussite de La Poupée Sanglante écrite par Eric Chantelauze, le Théâtre de la Huchette remet ça en 2018 avec une comédie musicale du même auteur intitulée Les Comédiens.

L'avis d'auditions précise rechercher "trois artistes pluridisciplinaires, excellents comédiens et chanteurs" pour jouer dans ce spectacle composé par Raphaël Bancou (Légendes Parisiennes) avec une mise en scène signée par Samuel Sené (Flop ; Jack, l'Ombre de Whitechapel). Les répétitions auront lieu (planning à définir) dès janvier 2018. Les représentations auront lieu du mardi soir au samedi soir - et samedi après-midi - de mi-mars à début septembre 2018.

Avis d'auditions

Tessiture : libre, les musiques seront écrites en fonction des comédiens choisis. Capacité à chanter jazz et « chanson réaliste ». « Musique traditionnelle » est un atout. Les comédiens-chanteurs devront s’accompagner eux-mêmes, nous privilégierons les artistes sachant jouer d’au moins un instrument (bon niveau) ou bien excellents en scat. Une compétence supplémentaire (acrobatie, claquettes, mime, marionnette, etc…) pourra aussi être appréciée.

Les trois comédiens devront interpréter de manière très réaliste, cinématographique, le rôle de trois comédiens/chanteurs qui viennent répéter une comédie musicale au théâtre de la Huchette en 1948.

Leur comédie-musicale est tirée d'une pièce de vaudeville. Ils devront donc être capables de jouer avec tous les codes de jeux du genre : ruptures, adresses au public, compositions hautes en couleurs de personnages, etc.

Merci d’envoyer C.V., photo, maquette audio (et si possible lien vers maquette vidéo) à casting@musidrama.fr avant le 30 Octobre. Précisez les instruments dont vous pouvez jouez et autres spécificités. Un premier tour aura lieu les 3 et 6 novembre matin. Une finale aura lieu le 10 novembre matin.

Personnages :

Pierre : 30/40 ans. Comédien.

C'est le metteur en scène, le chef de troupe, il s'est donné le rôle principal dans une comédie musicale qu’il a lui-même adaptée d’une pièce à succès. Il se sent responsable de la bonne tenue du spectacle et de la survie de sa compagnie. Il vit avec sa partenaire, Coco. Il alterne des périodes de grande énergie avec des moments d'accablement. Il traîne une sourde mélancolie, un voile de tristesse, une préoccupation latente. Dans la comédie musicale, il interprète le rôle du mari trompé. C'est un clown qui se débat contre de multiples humiliations. Un rôle de ridicule, de pauvre homme perdu qui déploie une énergie désespérée.

Guy : 25/35 ans. Comédien multi-instrumentiste.

Jeune homme élégant et charmant, vif, solaire, enthousiaste. Il possède une vraie qualité d'écoute. Dans le groupe, il est celui qui gère les conflits, c'est un camarade loyal et positif. Dans la comédie musicale, il jouera le rôle de l'amant, sensuel, calculateur et sans scrupule. Il devra également interpréter une multitude d'autres personnages.

Coco : 25/35 ans. Comédienne.

Jeune première, vive et joyeuse. Elle vit avec Pierre. Elle adore son métier et le fait avec passion, rêvant de célébrité. Lassée de toujours jouer avec son mari qui est son pygmalion, elle espère rejoindre une autre troupe de théâtre musical. C'est une jeune fille lumineuse et simple, très proche de Guy qui est toujours à son écoute et avec qui elle rit volontiers. Dans la comédie musicale, elle joue la femme du personnage incarné par Pierre qu'elle trompe avec celui incarné par Guy. Perverse, sensuelle et sans pitié, elle fait vivre un enfer à son mari. Elle devra aussi y interpréter d'autres personnages féminins.

Les Comédiens

Une comédie musicale écrite par Eric Chantelauze et composée par Raphaël Bancou

Mise en scène : Samuel Sené

Au Théâtre de la Huchette

23 rue de la Huchette, 75005 Paris